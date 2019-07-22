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Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»Рубрика: проиcшествия
02.08.2019 16:42
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Автоугонщик на санитарном автомобиле УАЗ слетел с моста в Омской области; от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД в Омской области проводят проверку по факту смертельного ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 июля в селе Екатериновка в Тевризском районе. Около 3:00 местный житель угнал у врачей санитарный автомобиль УАЗ (прозванный в народе «буханка») и поехал по улице Кооперативной. Переезжая по мосту через реку Усыс, угонщик не справился с управлением и вылетел с моста в реку: в воздухе автомобиль опрокинулся и рухнул на крышу.
От удара мужчина скончался на месте ДТП. Кроме водителя в машине находился ещё один человек — раненого пассажира доставили в больницу.
Сотрудникам полиции предстоит разобраться, как и кем был угнан автомобиль, а также почему машина вылетела с моста.
Напомним, 28 июля велосипедист умер после ДТП с бесправным водителем автомобиля ВАЗ под Бердском.
Александр Шпак
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