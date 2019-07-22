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Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

Рубрика: проиcшествия

02.08.2019 16:42

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Автоугонщик на санитарном автомобиле УАЗ слетел с моста в Омской области; от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

Сотрудники ГИБДД в Омской области проводят проверку по факту смертельного ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД. 

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 июля в селе Екатериновка в Тевризском районе. Около 3:00 местный житель угнал у врачей санитарный автомобиль УАЗ (прозванный в народе «буханка») и поехал по улице Кооперативной. Переезжая по мосту через реку Усыс, угонщик не справился с управлением и вылетел с моста в реку: в воздухе автомобиль опрокинулся и рухнул на крышу. 

От удара мужчина скончался на месте ДТП. Кроме водителя в машине находился ещё один человек — раненого пассажира доставили в больницу. 

Сотрудникам полиции предстоит разобраться, как и кем был угнан автомобиль, а также почему машина вылетела с моста. 

Напомним, 28 июля велосипедист умер после ДТП с бесправным водителем автомобиля ВАЗ под Бердском.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия ДТП угон Омская область криминал

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вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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