Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Автоугонщик на санитарном автомобиле УАЗ слетел с моста в Омской области; от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД в Омской области проводят проверку по факту смертельного ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 июля в селе Екатериновка в Тевризском районе. Около 3:00 местный житель угнал у врачей санитарный автомобиль УАЗ (прозванный в народе «буханка») и поехал по улице Кооперативной. Переезжая по мосту через реку Усыс, угонщик не справился с управлением и вылетел с моста в реку: в воздухе автомобиль опрокинулся и рухнул на крышу.

От удара мужчина скончался на месте ДТП. Кроме водителя в машине находился ещё один человек — раненого пассажира доставили в больницу.

Сотрудникам полиции предстоит разобраться, как и кем был угнан автомобиль, а также почему машина вылетела с моста.

Напомним, 28 июля велосипедист умер после ДТП с бесправным водителем автомобиля ВАЗ под Бердском.