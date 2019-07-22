Москвич получил девять пуль в одном из баров Искитима

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Москвич получил девять пуль в одном из баров ИскитимаРубрика: проиcшествия
02.08.2019 10:12
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
В Искитиме бывший мошенник и автоугонщик девять раз выстрелил из травматического пистолета в жителя Москвы; опасаясь наказания, мужчина спрятался в Краснозёрском районе.
Сотрудники полиции в Искитиме возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл 28 июля в одном из баров Искитима. В результате ссоры между подозреваемым и 42-летнем жителем Москвы возникла потасовка, во время которой искитимец достал травматический пистолет и девять раз выстрелил в оппонента.
Разрядив обойму, мужчина скрылся. Несмотря на то, что пули в пистолете были резиновыми, пострадавший получил проникающие ранения брюшной полости. С места происшествия его госпитализировали медики.
Подозреваемый тем временем сбежал в Краснозёрский район, где скрывался от правоохранителей. Спустя некоторое время он был задержан. Известно, что ранее мужчина был судим за мошенничество и угон автомобиля.
За причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемый может лишиться свободы на срок до 10 лет.
Напомним, в Санкт-Петербурге москвича встретил локомотив вместо автомобиля BlaBlaCar.
Александр Шпак
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