Москвич получил девять пуль в одном из баров Искитима

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В Искитиме бывший мошенник и автоугонщик девять раз выстрелил из травматического пистолета в жителя Москвы; опасаясь наказания, мужчина спрятался в Краснозёрском районе.

Сотрудники полиции в Искитиме возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 28 июля в одном из баров Искитима. В результате ссоры между подозреваемым и 42-летнем жителем Москвы возникла потасовка, во время которой искитимец достал травматический пистолет и девять раз выстрелил в оппонента.

Разрядив обойму, мужчина скрылся. Несмотря на то, что пули в пистолете были резиновыми, пострадавший получил проникающие ранения брюшной полости. С места происшествия его госпитализировали медики.

Подозреваемый тем временем сбежал в Краснозёрский район, где скрывался от правоохранителей. Спустя некоторое время он был задержан. Известно, что ранее мужчина был судим за мошенничество и угон автомобиля.

За причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемый может лишиться свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Санкт-Петербурге москвича встретил локомотив вместо автомобиля BlaBlaCar.