Мужчина совершил смертельный прыжок из скорой помощи

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В Камне-на-Оби 45-летний мужчина выпрыгнул из машины скорой помощи; от полученных травм он скончался.

Сегодня, 2 августа, около двух часов ночи врачи скорой помощи пытались доставить жителя Алтайского края в больницу. Внезапно мужчина выпрыгнул из автомобиля. Доктора не смогли спасти пострадавшего, от полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

В ведомстве Сиб.фм сообщили, что родственники погибшего вызвали бригаду скорой помощи в связи с психическим заболеванием мужчины. При госпитализации он самостоятельно открыл окно машины, из которого и выпрыгнул.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Напомним, 1 августа экстремал на перилах Бугринского моста перепугал новосибирцев.