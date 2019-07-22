Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе

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Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассеРубрика: проиcшествия
02.08.2019 20:18
Скриншот из видео
Мужчина получил ожоги 70% тела; его доставили в больницу на вертолёте.
Новосибирский водитель получил множественные ожоги на трассе под Злотоустом в Челябинской области, сообщили сегодня, 2 августа, в региональном ГИБДД. Видеоролик с места происшествия опубликовали в группе «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили очевидцы, на трассе столкнулись фура Volvo и седан Honda. От удара оба автомобиля слетели в кювет и загорелись. По данным областного ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, а водитель фуры получил ожоги 70% тела и был доставлен в ожоговый центр. Пострадавший является жителем Новосибирска, уточнили в ведомстве.
По словам медиков состояние у новосибирца крайне тяжёлое.
Напомним, в июле 2019 года серьёзные ожоги получил мужчина при пожаре в гараже СТО Алтайского края.
Дарья Мелехова
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