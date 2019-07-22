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Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе

Рубрика: проиcшествия

02.08.2019 20:18

Скриншот из видео

Мужчина получил ожоги 70% тела; его доставили в больницу на вертолёте.

Новосибирский водитель получил множественные ожоги на трассе под Злотоустом в Челябинской области, сообщили сегодня, 2 августа, в региональном ГИБДД. Видеоролик с места происшествия опубликовали в группе «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили очевидцы, на трассе столкнулись фура Volvo и седан Honda. От удара оба автомобиля слетели в кювет и загорелись. По данным областного ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, а водитель фуры получил ожоги 70% тела и был доставлен в ожоговый центр. Пострадавший является жителем Новосибирска, уточнили в ведомстве. 

По словам медиков состояние у новосибирца крайне тяжёлое.

Напомним, в июле 2019 года серьёзные ожоги получил мужчина при пожаре в гараже СТО Алтайского края.

Дарья Мелехова

Теги: ДТП ГИБДД авария

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вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:38 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:26 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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