Новосибирец подорвал «Мерседес» предпринимателя из-за жалобы в полицию

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Рабочий решил гранатой подорвать «Мерседес» старого приятеля за его жалобы в полицию; потерпевший успел покинуть машину незадолго до взрыва.

Житель Новосибирска решил подорвать Mercedes E-Class 230 знакомого, но попал гранатой в соседнюю «Тойоту». Сегодня, 2 августа в прокуратуре Центрального района рассказали о поступившем уголовном деле по незаконному хранению боеприпасов и порче чужого имущества.

Инцидент произошёл в ночь на 17 ноября 2018 года во дворе дома по адресу Некрасова, 61. По данным ведомства, подозреваемый подъехал на авто и бросил гранату РГД-5 под Mercedes E-Class 230, однако она закатилась под соседнюю Toyota Runx и взорвалась. По данным экспертов, общий ущерб составил более 250 тысяч рублей, притом пострадала в основном Toyota.

Согласно материалам дела, одним из мотивов обвиняемого могла служить личная месть за обращение в полицию. Ранее незадачливый подрывник обязался возместить пострадавшему ущерб за ДТП, но не выплачивал деньги – и хозяин Mercedes обратился в МВД. Из-за якобы возникших проблем с полицией обвиняемый решил подорвать авто бывшего приятеля.

«Обвиняемый полностью признал вину и не возражал против рассмотрения дела в особом порядке. Мужчина не имеет не погашенных судимостей, работает мастером участка в РЖД. Прокуратура огласила обвинение, дело продолжает рассматриваться в суде», – сообщил Сиб.фм старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.

Напомним, в июле умственно отсталый новосибирец ответил за то, что запенил внедорожник председателю ТСЖ.