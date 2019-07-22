«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов

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На золоотвале с бирюзовой водой создадут инфраструктуру для удобства горожан; там будут беседки и фотозоны.

Сегодня во время рабочей поездки представителей правительства Новосибирской области и журналистов на золоотвал ТЭЦ-5 было принято решение открыть популярное у любителей селфи место для посещения.

«Раз население идёт, значит, надо найти цивилизованный путь. Мы просили бы специалистов СГК рассмотреть такую возможность. Процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Я считаю, здесь было бы правильно организовать население, если есть такая потребность. Понять, как это соотнести с нормами безопасности», – сообщил журналистам начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Если будет возможность цивилизованного посещения этого места, проблема нелегального посещения исчезнет сама собой, уверены в СГК. Теперь специалистам предстоит оценить технические возможности и выбрать самое безопасное место для размещения смотровых площадок и зоны фото- и видеосъёмки.

Напомним, 12 июля стало известно о том, что новосибирцев не будут пускать на «Сибирские Мальдивы».