Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

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Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в ОбиРубрика: проиcшествия
02.08.2019 17:16
Фото с сайта pixabay.com
Молодой спортивный новосибирец нырнул с обрыва и пропал; глубина в месте трагедии составляет всего полтора метра.
Житель Новосибирска неудачно нырнул с берега Оби в районе села Каргаполово. Сегодня, 2 августа, водолазы МЧС организовали поиски тела пропавшего, сообщил Сиб.фм источник в полиции Сузунского района.
По данным очевидцев, трагедия произошла 1 августа около 10:00. Компания мужчин возрастом около 30 лет отдыхала на берегу реки, и один из них решил нырнуть с обрыва в реку. Мужчина прыгнул в воду и пропал, друзья начали считать, сколько времени он продержится под водой, но вскоре бросились на поиски тела.
Глубина в месте происшествия составляет всего полтора метра, что могло послужить причиной удара о дно и утопления, предполагают следователи. По данным полиции, погибший родился в одном из сёл Сузунского района, но в последнее время работал в структурах регионального ГУФСИН в Новосибирске.
На данный момент организованы поиски тела утонувшего, которые осложняет течение.
Напомним, 29 июля новосибирская студентка спасла девочку на городском пляже.
Никита Манько
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