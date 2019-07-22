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Новосибирцев за 800 рублей позвали на домашние матчи ФК «Новосибирск»Рубрика: общество, спорт
02.08.2019 12:44
фото со страницы «ФК "Новосибирск"» в социальной сети «ВКонтакте»
ФК «Новосибирск» опубликовал объявление о начале продаж абонементов на матчи ОЛИМП-Первенства России; болельщиков возмутила цена.
Новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» начал продавать абонементы на матчи ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020. На все домашние матчи «Новосибирска» болельщикам предлагают ходить за 800 рублей.
За эту сумму за болельщиками будет закреплена бронь на место на западной трибуне стадиона «Спартак».
Новосибирские болельщики возмутили такой инициативой клуба.
«Ну, ни фига себе! Во второй лиге играют, еще и деньги за билет будут брать. А команда еще не наиграна! За что такое наказание новосибирским любителям футбола?» – написал Олег Реснянский (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).
Многие болельщики поддержали новосибирца, считая, что с таким уровнем игры команда должна привлекать к себе внимание бесплатно.
Напомним, в начале июля футбольный клуб «Новосибирск» определился с талисманом.
Татьяна Картавых
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