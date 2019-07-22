Парковку запретили ещё на одной улице Новосибирска

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В Новосибирске запретили парковать автомобили на улице Ельцовка; после 22 августа транспорт начнут увозить на штрафстоянку.

Мэрия Новосибирска распространила предупреждение о запрете парковки на улице Ельцовка. Стоянка транспортных средств запрещена на территории Военного санатория Ельцовка, в районе дома 9а.

На указанном участке после 22 августа появятся знаки «Работает эвакуатор» и «Парковка запрещена».

Водителям рекомендуют руководствоваться информационными щитами и быть внимательными.

Напомним, 31 июля на Красном проспекте от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского запретили парковаться.