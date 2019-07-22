Парковку запретили ещё на одной улице Новосибирска

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Парковку запретили ещё на одной улице НовосибирскаРубрика: общество
02.08.2019 10:38
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирске запретили парковать автомобили на улице Ельцовка; после 22 августа транспорт начнут увозить на штрафстоянку.
Мэрия Новосибирска распространила предупреждение о запрете парковки на улице Ельцовка. Стоянка транспортных средств запрещена на территории Военного санатория Ельцовка, в районе дома 9а.
На указанном участке после 22 августа появятся знаки «Работает эвакуатор» и «Парковка запрещена».
Водителям рекомендуют руководствоваться информационными щитами и быть внимательными.
Напомним, 31 июля на Красном проспекте от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского запретили парковаться.
Татьяна Картавых
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