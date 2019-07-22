Пенсионер насмерть разбился на мопеде посреди поля в Новосибирской области

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Пенсионер насмерть разбился на мопеде посреди поля в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
02.08.2019 15:58
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Усть-Таркском районе Новосибирской области водитель мопеда Alpha потерял управление и упал; от полученных травм 79-летний мужчина умер по пути в больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту гибели водителя мопеда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл 1 августа 2019 года. По информации инспекторов, 79-летний водитель мопеда Alpha двигался по полевой дороге в Усть-Таркском районе области.
Около 20:30 пожилой мужчина потерял управление над китайским мопедом и упал. Когда медики погрузили пенсионера в машину, он был ещё жив, однако дотянуть до больницы не смог – умер по дороге.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего перевернулся мопед, на котором ехал мужчина.
Напомним, 7 мая 2019 года пожилого водителя мопеда насмерть сбил КамАЗ в Омске.
Александр Шпак
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