Погода на Алтае в выходные: жара и прохлада

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Погода на Алтае в выходные: жара и прохладаРубрика: общество
02.08.2019 16:11
Фото с сайта pixabay.com
В эти выходные погода на Алтае понравится всем; в крае ожидаются дожди и небольшие грозы, а в Республике – ясная и тёплая погода.
В ближайшие выходные погода на Алтае будет разнообразной: в Алтайском крае пройдут дожди с грозами, а в Республике Алтай будет жарко на равнине и прохладно в горах.
По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Алтайском крае температура воздуха в выходные дни днём +26…+30 градусов, ночью +16…+21. На юге воздух днём прогреется до +30…+36. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 10-15. Атмосферное давление 731 миллиметров ртутного столба, будет расти.
В Республике Алтай погода прогнозируется ясной с небольшой облачностью, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днём +30…+35, в горах +20...+25. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду, с порывами до 13-14. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба, будет слабо расти.
Напомним, неделю назад выходные на Алтае были дождливыми.
Анатолий Якимов
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