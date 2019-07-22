Претендента на кресло новосибирского депутата Прибаловца пытаются снять с выборов

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Новосибирский общественник не попал самовыдвиженцем на досрочные выборы в горсовет и обвинил одного из кандидатов в сборе фиктивных подписей; за кресло Дмитрия Прибаловца поборются партийные кандидаты.

Кандидат на досрочные выборы по одномандатному округу Александр Шевченко подал в суд на избирком, обвиняя другого кандидата в сборе фиктивных подписей. Сегодня, 2 августа, пресс-служба Калининского районного суда сообщила о заседании по делу.

Поводом для иска стали досрочные выборы по одномандатному округу № 12 в Совет депутатов Новосибирска. Данный округ расположен в границах «Богданки», на улице Народная. Ранее депутатом от округа № 12 постоянно избирался бывший член партии «Единая Россия» Дмитрий Прибаловец, широко известный борьбой против сноса Дома спорта и «Отдыха», которая привела к присвоению статуса достопримечательности улице Богдана Хмельницкого. Дмитрий Валерьевич ушёл из жизни 25 февраля 2019 года из-за болезни.

Избирком Новосибирска назначил досрочные выборы на место Дмитрия Прибаловца в горсовет на 8 сентября. По данным сайта избиркома, в качестве кандидатов заявились 10 человек.

Первым кандидатом стал 61-летний Александр Шевченко, который является учредителем общественной организации «Обеспечение защиты и соблюдения прав и интересов граждан, советов многоквартирных домов, жилищных объединений в сфере жилищного и коммунального хозяйства». Но 19 июля избирком отказал самовыдвиженцу в регистрации. Позднее Александр Шевченко подал в суд на признание подписей одного из кандидатов фиктивными.

По данным сайта избиркома, на данный момент из 10 кандидатов прошли регистрацию пять человек. Это представитель партии «Родина» Игорь Рытиков, работающий директором застройщика ООО «Академразвитие», представитель «Справедливой России», пенсионер Владимир Серебренников, кандидат от «Единой России», замдиректора ООО «Сады Гиганта» Павел Чернышев, выдвиженец от ЛДПР, помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова и помощник депутата законодательного собрания региона, кандидат от КПРФ Алексей Манохин.

В избирательной комиссии города Новосибирска уточнили, что на дополнительных выборах в горсовет Новосибирска представители парламентских партий и «Гражданской платформы» могут не собирать подписи, так как их представители уже избрались в Совет депутатов. На данный момент среди зарегистрированных кандидатов собирал подпись только представитель партии «Родина» Игорь Рытиков.

Корреспондент Сиб.фм не смог оперативно получить комментарии суда и подготовил запрос по результатам рассмотрения гражданского иска.

Напомним, 30 июля объявившему голодовку незарегистрированному кандидату в мэры Новосибирска стало плохо.