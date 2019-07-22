При реализации нацпроекта учтут мнение маломобильных новосибирцев

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При реализации нацпроекта учтут мнение маломобильных новосибирцевРубрика: общество
02.08.2019 15:44
Фото правительства Новосибирской области
У маломобильных жителей Новосибирской области будут спрашивать мнение при решении вопросов благоустройства; в этом году работы ведутся на 162 объектах региона.
Мнение маломобильных граждан будут учитывать при реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
Между министерством ЖКХ и Новосибирской областной организацией Всероссийского общества инвалидов 1 августа подписано соглашение о сотрудничестве. Документ регламентирует при решении вопросов благоустройства учитывать мнение инвалидов и маломобильных граждан.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, основной целью сотрудничества станет выражение и учёт мнений граждан с особыми потребностями по вопросам, связанным с обеспечением доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий.
«Мы планируем установить долгосрочные партнёрские отношения для обмена информацией и опытом работы по вопросам, связанным с обеспечением максимальной доступности и комфортности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша совместная работа будет направлена на содействие формированию городской среды, удобной для всех жителей региона», – подчеркнул Денис Архипов.
Как стало известно, стороны договорились регулярно встречаться по вопросам благоустройства и доступности городской среды. Вопросы по этой теме возникают постоянно, и их необходимо коллегиально обсуждать, оперативно находить пути решения.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» находится под контролем правительства Новосибирской области. Он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Всего в 2019 году работы по благоустройству ведутся в 56 поселениях региона на 162 объектах: 116 дворовых территориях и 46 общественных пространствах.
Напомним, 1 августа в правительстве области состоялось совещание по развитию сельских территорий.
Анатолий Якимов
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