Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега» в Новосибирске

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Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега» в НовосибирскеРубрика: недвижимость, общество
06.08.2019 10:14
фото предоставлено ГК «Стрижи»
Первые четыре дома ЖК «Онега» застройщик возвёл за четыре месяца; проектное финансирование новосибирского жилого комплекса составляет почти 5 миллиардов рублей.
В ГК «Стрижи» сообщили о подписании 31 июля нового договора с ПАО Сбербанк по проектному финансированию с использованием счетов эскроу второй очереди ЖК «Онега». Общая площадь объекта составляет 50 000 квадратных метров.
«Сегодня проектное финансирование нашего северного жилого комплекса приближается к 5 миллиардам рублей. В том числе, мы подписали договор невозобновляемой кредитной линии с использованием счетов эскроу на сумму 2,5 миллиарда. Вторая очередь ЖК "Онега" – это уже третий подписанный договор с центральным аппаратом ПАО Сбербанк России, что говорит о безусловном лидерстве нашей компании в работе по новым условиям строительного законодательства», – рассказали в ГК «Стрижи».
«Ранее была первая очередь «Онеги» и «Солнечные часы». Мы рады, что даем застройщикам возможность развиваться, строить, а жителям – получать новое комфортное жилье. Сбербанк готов и далее оказывать поддержку в рамках проектного финансирования», — пояснил управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.
В ГК «Стрижи» добавили, что презентация проекта ЖК «Онега» прошла 21 марта, а первые четыре дома этого жилого комплекса появились уже через 4 месяца.
Вместе с этим ЖК «Солнечные часы» – стартовый проект компании, строящийся в рамках нового законодательства, – уже вошёл в финальную стадию.
Напомним, в марте ГК «Стрижи» получила высшую оценку за соблюдение сроков сдачи жилья.
Михаил Глотов
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