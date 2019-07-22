Пропавшую старушку со шрамом на подбородке нашли в Новосибирске

фото из группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявлял в розыск 83-летнюю женщину; её нашли живой.

Сегодня стало известно, что 1 августа из дома в неизвестном направлении ушла 83-летняя Маргарита Пузыревская. Информация о том, что женщина пропала и перестала выходить на связь, появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Чуть позже её обнаружили в Железнодорожном районе. К счастью, пенсионерка оказалась жива.

Напомним, ранее в Новосибирске начали искать пропавшую 83-летнюю женщину.