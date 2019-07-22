Пьяный омич до смерти забил четырёхмесячного щенка по кличке Жужа

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В Калачинском районе передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным; бездушный омич убил щенка.

Перед судом предстанет 31-летний житель Омской области за убийство четырёхмесячного щенка по кличке Жужа. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Правоохранительные органы установили, что бедное животное разозлило обвиняемого тем, что запрыгнуло к нему на кровать. Пьяный омич несколько раз сильно ударил собаку. От болевого шока щенок скончался. Пожилая родственница, хозяйка Жужи, не смогла остановить своего племянника. Приехавшие полицейские обнаружили труп животного под шкафом.

Злоумышленник уже является фигурантом нескольких уголовных дел. Помимо убийства собаки, его обвиняют в обороте наркотиков, незаконном хранении оружия и краже.

Напомним, 1 августа стало известно, что жители Новосибирска стреляют в бродячих собак.