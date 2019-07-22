Роскосмос показал фотографии сибирских пожаров из космоса

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Роскосмос показал фотографии сибирских пожаров из космосаРубрика: проиcшествия
02.08.2019 14:53
фото пресс-службы организации «Роскосмос»
То, как горят леса, видно в космосе; снимки с дымом, покрывшим огромные территории, появились в интернете.
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» опубликовал фотографии из космоса, на которых видно, как горят леса в Сибири.
С 25 июля по 1 августа 2019 года Роскосмос осуществлял мониторинг пожаров в Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае.
Также космическая организация наблюдала за паводками в Иркутской области и Республике Тыва.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как лисы бегут из горящего леса в Иркутской области.
Никита Минин
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