Роскосмос показал фотографии сибирских пожаров из космоса

фото пресс-службы организации «Роскосмос»

То, как горят леса, видно в космосе; снимки с дымом, покрывшим огромные территории, появились в интернете.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» опубликовал фотографии из космоса, на которых видно, как горят леса в Сибири.

С 25 июля по 1 августа 2019 года Роскосмос осуществлял мониторинг пожаров в Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае.

Также космическая организация наблюдала за паводками в Иркутской области и Республике Тыва.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как лисы бегут из горящего леса в Иркутской области.