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Россиянам предложили спастись от слежки через гаджеты при помощи изоленты и скотча

Рубрика: общество

02.08.2019 17:27

фото PIXABAY.COM

В Роскачестве дали советы по использованию смартфонов; изолента необходима для безопасного выхода в интернет. 

Эксперты Роскачества рассказали, как использовать гаджеты и не стать жертвой киберпреступления. Полезная информация появилась в издании «РБК».

Прежде всего необходимо устанавливать антивирус и своевременно скачивать обновление программного обеспечения. Далее, чтобы обезопасить себя, нужно заклеить все камеры смартфона. Так шпионы не смогут следить за тем, чем вы занимаетесь, когда думаете, что вас никто не видит.

Чтобы соблюдать «цифровую гигиену», не стоит скачивать программы из непроверенных источников.

Последний совет, который даёт Роскачество: нужно ограничить доступ мобильным приложениям к камере, микрофону и геолокации. 

Напомним, в середине июля стало известно, что новосибирская блогерша продаёт телефон с пикантными фотографиями.

 

Никита Минин

Теги: интернет

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Россиянам предложили спастись от слежки через гаджеты при помощи изоленты и скотча

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

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вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Сохранить нудистский пляж хотят новосибирцы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

При реализации нацпроекта учтут мнение маломобильных новосибирцев

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд

вчера 15:13 Общество 0 Коммент.

Роскосмос показал фотографии сибирских пожаров из космоса

вчера 14:53 Хроника 0 Коммент.

Пьяный омич до смерти забил четырёхмесячного щенка по кличке Жужа

вчера 13:38 Хроника 0 Коммент.

Узкое «горлышко» при въезде в Новосибирск ликвидируют в 2020 году

вчера 13:26 Общество 0 Коммент.

Субботний дождь остудит раскалённый Новосибирск

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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