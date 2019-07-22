Россиянам предложили спастись от слежки через гаджеты при помощи изоленты и скотча

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В Роскачестве дали советы по использованию смартфонов; изолента необходима для безопасного выхода в интернет.

Эксперты Роскачества рассказали, как использовать гаджеты и не стать жертвой киберпреступления. Полезная информация появилась в издании «РБК».

Прежде всего необходимо устанавливать антивирус и своевременно скачивать обновление программного обеспечения. Далее, чтобы обезопасить себя, нужно заклеить все камеры смартфона. Так шпионы не смогут следить за тем, чем вы занимаетесь, когда думаете, что вас никто не видит.

Чтобы соблюдать «цифровую гигиену», не стоит скачивать программы из непроверенных источников.

Последний совет, который даёт Роскачество: нужно ограничить доступ мобильным приложениям к камере, микрофону и геолокации.

Напомним, в середине июля стало известно, что новосибирская блогерша продаёт телефон с пикантными фотографиями.