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Руководство скандального «Неограда» отпустили в новосибирском судеРубрика: общество
02.08.2019 12:03
фото из архива Сиб.фм
Второй процесс по делу «Неограда», чьи руководители, по версии следствия, похитили у дольщиков около миллиарда рублей, завершился в Новосибирске.
Руководителей «Неограда» новосибирский суд оправдал по обвинению в отмывании денег. Наказание по двум судебным процессам где фигурировала в общей сложности сумма в 2 миллиарда рублей, объединили.
К первому сроку, который получил глава «Неограда» Владимир Аксёнов, добавили два года. Но сидеть топ-менеджерам скандальной строительной фирмы не придётся. Наказание уже отбыли и Аксёнов, и его ближайшие помощники Бикбулатов и Обухова. Суд засчитал время, проведённое в СИЗО и под домашним арестом из расчёта день за полтора. Гремитских и Коротков вообще отделались условными сроками.
Прокуратура уже заявила о несогласии с приговором и намерении его обжаловать.
Строительная фирма «Неоград» работала в Новосибирске с 2004 года. Сначала строили коммерческую недвижимость, потом переключились на жильё. Запланированный жилмассив «Закаменский» не достроен до сих пор. Дольщиками «Неограда» были около двух тысяч новосибирцев.
Напомним, в середине мая в Новосибирске осудили дорожного подрядчика за слишком тонкий асфальт в Толмачёво.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд
Новосибирцев за 800 рублей позвали на домашние матчи ФК «Новосибирск»
Руководство скандального «Неограда» отпустили в новосибирском суде
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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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