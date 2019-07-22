Руководство скандального «Неограда» отпустили в новосибирском суде

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Второй процесс по делу «Неограда», чьи руководители, по версии следствия, похитили у дольщиков около миллиарда рублей, завершился в Новосибирске.

Руководителей «Неограда» новосибирский суд оправдал по обвинению в отмывании денег. Наказание по двум судебным процессам где фигурировала в общей сложности сумма в 2 миллиарда рублей, объединили.

К первому сроку, который получил глава «Неограда» Владимир Аксёнов, добавили два года. Но сидеть топ-менеджерам скандальной строительной фирмы не придётся. Наказание уже отбыли и Аксёнов, и его ближайшие помощники Бикбулатов и Обухова. Суд засчитал время, проведённое в СИЗО и под домашним арестом из расчёта день за полтора. Гремитских и Коротков вообще отделались условными сроками.

Прокуратура уже заявила о несогласии с приговором и намерении его обжаловать.

Строительная фирма «Неоград» работала в Новосибирске с 2004 года. Сначала строили коммерческую недвижимость, потом переключились на жильё. Запланированный жилмассив «Закаменский» не достроен до сих пор. Дольщиками «Неограда» были около двух тысяч новосибирцев.

Напомним, в середине мая в Новосибирске осудили дорожного подрядчика за слишком тонкий асфальт в Толмачёво.