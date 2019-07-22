S7 вернула название «Сибирь» из-за пожаров в Сибири

Лента новостейПредложить новость
«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд
Новосибирцев за 800 рублей позвали на домашние матчи ФК «Новосибирск»
Руководство скандального «Неограда» отпустили в новосибирском суде
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
S7 вернула название «Сибирь» из-за пожаров в СибириРубрика: бизнес, общество
02.08.2019 09:32
фото с официального сайта авиакомпании S7
Крупнейшая авиакомпания S7 временно вернула себе историческое название «Сибирь»: объявлена акция по посадке деревьев.
В рамках объявленной благотворительной акции авиакомпания S7 вернула себе историческое название «Авиакомпания "Сибирь"», об этом сообщает пресс-служба компании. Так перевозчик решил привлечь внимание к проблеме пожаров на территории Сибири.
С 1 августа с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям авиакомпания будет направлять 100 рублей на посадку деревьев. Также на сайте перевозчика появилась возможность сделать перечисление на посадку деревьев: количество возможных высаженных саженцев считает специальный счётчик.
Напомним, Министерство обороны сообщило о 23 тысячах потушенных гектаров леса в Красноярском крае.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд
Новосибирцев за 800 рублей позвали на домашние матчи ФК «Новосибирск»
Руководство скандального «Неограда» отпустили в новосибирском суде
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное