S7 вернула название «Сибирь» из-за пожаров в Сибири

фото с официального сайта авиакомпании S7

Крупнейшая авиакомпания S7 временно вернула себе историческое название «Сибирь»: объявлена акция по посадке деревьев.

В рамках объявленной благотворительной акции авиакомпания S7 вернула себе историческое название «Авиакомпания "Сибирь"», об этом сообщает пресс-служба компании. Так перевозчик решил привлечь внимание к проблеме пожаров на территории Сибири.

С 1 августа с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям авиакомпания будет направлять 100 рублей на посадку деревьев. Также на сайте перевозчика появилась возможность сделать перечисление на посадку деревьев: количество возможных высаженных саженцев считает специальный счётчик.

Напомним, Министерство обороны сообщило о 23 тысячах потушенных гектаров леса в Красноярском крае.