Школьник из Новосибирска поедет на Северный полюс

фото ИЦАЭ Новосибирска

Четвероклассник из Новосибирска вошёл в состав детской делегации на Северный полюс; поездка организована в рамках празднования 60-летия Атомного ледокольного флота России.

Новосибирский школьник в составе группы из 68 детей побывает на Северном полюсе. Тематический рейс состоится в рамках празднования 60-летия Атомного ледокольного флота России. Ребята, которые живут в разных регионах и состоят в разных общественных организациях, в том числе в сети информационных центров по атомной энергии, на ледоколе «50 лет Победы» достигнут вершины земли.

Платон Кливакин, ученик четвёртого класса Новосибирской специализированной музыкальной школы на протяжении трёх лет посещает мероприятия ИЦАЭ, участвует в конкурсах и викторинах.

«Я очень рад, что меня пригласили в это фантастическое путешествие! Где я своими глазами смогу увидеть гигантский атомный ледокол в действии. Очень хотелось бы увидеть, как он раскалывает льды. Я готов к новым открытиям и ко всему самому интересному!» – рассказал Платон пресс-службе ИЦАЭ.

Участники экспедиции узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях и проблемах сохранения Арктики, и смогут творчески освоить полученные знания. Участники рейса снимут видео с рассказами о походе, для этого на борту судна будет организована киностудия «Ледокол Продакшн».

«Подростки очень креативны, отлично работают с гаджетами и быстро осваивают новые технологии и программы. Поэтому мы уверены, что за время рейса ребята сумеют сделать интересный, нестандартный медиапродукт. А команда ИЦАЭ на борту поможет им сориентироваться в актуальных трендах, технологиях и создаст условия для творчества. У нас большой опыт работы в этом направлении, поэтому в последний день похода планируем даже устроить фестиваль видеоработ», – рассказал гендиректор ИЦАЭ Станислав Горлов.

Экспедиция пройдёт с 13 по 22 августа.

Напомним, в конце июля стало известно, что работы новосибирского школьника-импрессиониста попали в Третьяковскую галерею.