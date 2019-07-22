Шокированная пожарами в Сибири Бузова молится за страну

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Шокированная пожарами в Сибири Бузова молится за странуРубрика: общество
02.08.2019 09:54
фото Ольги Бузовой из INSTAGRAM
Российская певица решила поделиться своими мыслями относительно горения лесов; она считает это нормальным явлением.
Известная своими мудрыми высказываниями российская поп-дива и ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова решила выделиться на фоне других звёзд шоу-бизнеса и рассказать о проблеме пожаров в Сибири в необычном ключе. Скажем сразу: у неё действительно получилось взволновать подписчиков своими словами.
«В прошлом году горел лес и была тишина. В 2010, когда смог погладил всю Москву, тоже настолько массовой истерии не припомню… Сейчас же раздувается тема, словно специально. При этом леса горят не то, что годами, а веками… В России, в Канаде, в США — везде, где летом жаркий сухой климат и много деревьев. Допустим, текущие чиновники на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека», – пишет Ольга Бузова на своей страничке в социальной сети Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
Однако певица отмечает, что каждую ночь непрестанно молится за страну.
Многие комментаторы решили, что за этот пост певице заплатили. Некоторые даже намерены лично отправить Ольгу в самый центр возгорания.
Напомним, 23 июля Ольга Бузова предложила фанатам выбрать название для новой песни. К слову, по странному стечению обстоятельств, именно сегодня и состоялся релиз композиции.
Никита Минин
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