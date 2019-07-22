Сохранить нудистский пляж хотят новосибирцы

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В социальных сетях появился опрос на тему нудистского пляжа; большинство жителей Академгородка выступает за сохранение местной пикантной достопримечательности.

В Facebook в закрытой группе «Академгородок» опубликовали опрос, в котором жителям Новосибирска предстоит определиться – стоит ли отгораживать нудистский пляж от традиционного. Информацией о ходе голосования поделилось издание «Родные берега».

Местные любители позагорать голышом отдыхают в этом месте с 1998 года. То, что обычный пляж без каких-либо ограждений плавно перетекает в нудистский, уже второй год беспокоит жителя Академгородка Юрия Морокова, который намеревается в судебном порядке добиться строительства забора.

Перед участниками группы «Академгородок» был поставлен вопрос: «Нужно ли отгородить нудистов забором от остальных отдыхающих?».

Всего есть четыре варианта ответа:

нет, существующий нудистский пляж тоже что-то вроде визитной карточки Академгородка;

да, пора отделить забором и спрятать от посторонних;

затрудняюсь с ответом;

лучше вообще запретить этот рассадник разврата.

На данный момент лидирует первый ответ с 207 голосами. Возможно, теперь людей без комплексов оставят в покое.

Напомним, 28 июля абсолютно голого «Иисуса» задержали полицейские в Новосибирске.