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Сокол-мутант прибыл в реабилитационный центр Новосибирска

Рубрика: общество

03.08.2019 08:13

Фото из группы "Центр реабилитации диких животных" в социальной сети "ВКонтакте"

У птицы обнаружили лишние пальцы на лапах; специалисты провели операцию по удалению, слёток твёрдо стоит на земле.

Сокола с лишними пальцами на лапах доставили в Центр реабилитации диких животных в Новосибирске, сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтёры центра назвали птицу Мутя, производное от слова «мутант». Как сообщили специалисты это слёток сокола пустельги. Лишние пальцы на лапках и наросты с зачатками перьев на крыльях были обнаружены при первом же осмотре.

Сокол не был рад такому «подарку природы» и, когда он научился самостоятельно стоять, начал грызть лишние пальцы на лапах. Ветеринары посоветовали волонтёрам удалить "мешающие природе отростки". Сотрудники центра согласились. Сейчас птица твёрдо  стоит на поверхности и научилась держать равновесие. Наросты на крыльях врачи пока удалять не стали, но, возможно, в скором времени придётся, так как они могут мешать при полёте.

Специалисты отметили, что такая необычная мутация называется полидактилия и встречается как у животных, так и у людей. У птиц такое отклонение заметили впервые. Чем вызвана эта мутация – неизвестно. Сейчас биологи исследуют Мутю, берут весь необходимый биологический материал и устанавливают причины возникновения полидактилии.

Напомним, в мае 2019 года маленького лосёнка спасли в Алтайском крае.

Дарья Мелехова

Теги: помощь птицы Новосибирск

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сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске возродили уникальный телескоп Ньютона

сегодня 07:18 Наука 0 Коммент.

Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья

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Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе

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Грозы и духота попали в штормовое предупреждение новосибирцев на выходных

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:15 Культура 0 Коммент.

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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