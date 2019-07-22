Сокол-мутант прибыл в реабилитационный центр Новосибирска

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Сокол-мутант прибыл в реабилитационный центр НовосибирскаРубрика: общество
03.08.2019 08:13
Фото из группы "Центр реабилитации диких животных" в социальной сети "ВКонтакте"
У птицы обнаружили лишние пальцы на лапах; специалисты провели операцию по удалению, слёток твёрдо стоит на земле.
Сокола с лишними пальцами на лапах доставили в Центр реабилитации диких животных в Новосибирске, сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».
Волонтёры центра назвали птицу Мутя, производное от слова «мутант». Как сообщили специалисты это слёток сокола пустельги. Лишние пальцы на лапках и наросты с зачатками перьев на крыльях были обнаружены при первом же осмотре.
Сокол не был рад такому «подарку природы» и, когда он научился самостоятельно стоять, начал грызть лишние пальцы на лапах. Ветеринары посоветовали волонтёрам удалить "мешающие природе отростки". Сотрудники центра согласились. Сейчас птица твёрдо стоит на поверхности и научилась держать равновесие. Наросты на крыльях врачи пока удалять не стали, но, возможно, в скором времени придётся, так как они могут мешать при полёте.
Специалисты отметили, что такая необычная мутация называется полидактилия и встречается как у животных, так и у людей. У птиц такое отклонение заметили впервые. Чем вызвана эта мутация – неизвестно. Сейчас биологи исследуют Мутю, берут весь необходимый биологический материал и устанавливают причины возникновения полидактилии.
Напомним, в мае 2019 года маленького лосёнка спасли в Алтайском крае.
Дарья Мелехова
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