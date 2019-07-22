Солнечная баня не отпустит: прогноз погоды на 2 августа в Новосибирске

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Сухой юго-восточный ветер будет обдувать город в течение суток; показания столбика термометра днём достигнут максимального значения – 31 градус, к ночи температура опустится до 20.

Неутешительный прогноз для любителей прохлады озвучили синоптики в Новосибирске — тридцатиградусная жара и никакого дождя весь день. Юго-восточный ветер в течение суток не изменит своего направления.

Днём температура в городе будет достигать 31 градуса, и лишь ночью опустится до 20. С осадками тоже не густо – нулевое значение днём, и только ночью возможно облегчение – с 55 % вероятностью по запылённым улицам Новосибирска пробежится небольшой дождик.

Вчера многие новосибирцы получили на мобильный телефон СМС-рассылку от МЧС с предупреждением о надвигающемся штормовом ветре – до 20 метров в секунду, однако, судя по всему, сообщение оказалось ошибкой. Днём ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, ночью – 3.

Напомним, вчера Новосибирск также страдал от жары.