Солнечная баня не отпустит: прогноз погоды на 2 августа в Новосибирске

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Солнечная баня не отпустит: прогноз погоды на 2 августа в НовосибирскеРубрика: общество
02.08.2019 08:39
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Сухой юго-восточный ветер будет обдувать город в течение суток; показания столбика термометра днём достигнут максимального значения – 31 градус, к ночи температура опустится до 20.
Неутешительный прогноз для любителей прохлады озвучили синоптики в Новосибирске — тридцатиградусная жара и никакого дождя весь день. Юго-восточный ветер в течение суток не изменит своего направления.
Днём температура в городе будет достигать 31 градуса, и лишь ночью опустится до 20. С осадками тоже не густо – нулевое значение днём, и только ночью возможно облегчение – с 55 % вероятностью по запылённым улицам Новосибирска пробежится небольшой дождик.
Вчера многие новосибирцы получили на мобильный телефон СМС-рассылку от МЧС с предупреждением о надвигающемся штормовом ветре – до 20 метров в секунду, однако, судя по всему, сообщение оказалось ошибкой. Днём ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, ночью – 3.
Напомним, вчера Новосибирск также страдал от жары.
Александр Шпак
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