Субботний дождь остудит раскалённый Новосибирск

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Синоптики дали прогноз погоды на выходные; 3 и 4 июля будет жарко, не исключены дожди.

Прогноз погоды на ближайшие выходные озвучили метеорологи. В Новосибирске сохранится жаркая погода. В субботу город охладит дождь, возможна гроза и порывистый ветер.

По данным сервиса Gismeteo, в субботу, 3 августа, в Новосибирске столбик термометра поднимется до 27 градусов. Будет дуть переменный ветер – от западного до южного. С 7:00 ожидают дожди и грозы.

В воскресенье в Новосибирск снова вернётся сухая солнечная погода. Воздух прогреется до 28 градусов.

В начале следующей недели метеорологи обещают Новосибирску дожди.

Напомним, в пятницу, 2 августа, в Новосибирске будет выше 30 градусов.