Субботний дождь остудит раскалённый Новосибирск

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Субботний дождь остудит раскалённый НовосибирскРубрика: общество
02.08.2019 13:14
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Синоптики дали прогноз погоды на выходные; 3 и 4 июля будет жарко, не исключены дожди.
Прогноз погоды на ближайшие выходные озвучили метеорологи. В Новосибирске сохранится жаркая погода. В субботу город охладит дождь, возможна гроза и порывистый ветер.
По данным сервиса Gismeteo, в субботу, 3 августа, в Новосибирске столбик термометра поднимется до 27 градусов. Будет дуть переменный ветер – от западного до южного. С 7:00 ожидают дожди и грозы.
В воскресенье в Новосибирск снова вернётся сухая солнечная погода. Воздух прогреется до 28 градусов.
В начале следующей недели метеорологи обещают Новосибирску дожди.
Напомним, в пятницу, 2 августа, в Новосибирске будет выше 30 градусов.
Татьяна Картавых
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