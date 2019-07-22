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Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

Рубрика: общество

02.08.2019 16:51

Фото Правительства Новосибирской области

Иркутские дети, пострадавшие от наводнения, отдыхают в Новосибирской области; их разместили в санатории «Берёзка».

Заместитель губернатора Новосибирской области оценил условия проживания 40 детей из Иркутской области, отдыхающих в санатории «Берёзка». Здесь для них предусмотрен максимальный набор мероприятий, в том числе лечебные и восстановительные процедуры, работа с психологом, а также насыщенная культурная программа, включающая посещение зоопарка, планетария и других интересных мест.

По словам вице-губернатора, задача, поставленная перед правительством Новосибирской области, – сделать всё возможное для иркутских ребят.

«Для нас важно в первую очередь обеспечить должные условия пребывания и оздоровления ребят, сделать их адаптацию комфортной – чтобы они отдохнули к началу учебного года. В целом наша оценка пребывания ребят положительная», – отметил Сергей Нелюбов.

Заместитель губернатора ознакомился с инфраструктурой: жилыми корпусами, игровыми и спортивными площадками, территорией санатория. Во время общения Сергей Нелюбов от имени губернатора Новосибирской области вручил ребятам, приехавшим из зоны наводнения, подарки.

Это первая делегация ребят, отдыхающих в санатории «Берёзка». Они приехали на отдых из Нижнеудинского и Чунского районов Прибайкалья 30 июля. В санатории организовано пятиразовое питание, санаторно-курортные и медицинские процедуры, культурная программа.

По словам педагогов, в санатории для тетей проводятся занятия по программе «Открой мир неизведанного». Она направлена на развитие навыков самопознания и общения. Кроме того, с ребятами работают психологи в рамках ещё одной программы – «Волшебная страна чувств».

В правительстве Новосибирской области уточнили, что в августе в нашем регионе будут отдыхать ещё две группы детей из пострадавших районов Прибайкалья. Они будут отдыхать на базе санатория «Тогучинский» и в областном центре социальной помощи семье и детям «Морской залив». 

Организовать помощь пострадавшим жителям Иркутской области поручил губернатор Андрей Травников. В частности, региональным правительством был организован сбор гуманитарной помощи. Новосибирцы приносили в пункты приёма одежду и обувь, продукты питания и предметы первой необходимости, детские игрушки и принадлежности для новорождённых.

Напомним, в начале июля правительство Новосибирской области объявило о сборе гуманитарной помощи для пострадавших в Прибайкалье.

 

Анатолий Якимов

Теги: наводнения помощь Иркутская область Правительство Новосибирской области детский отдых

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