Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

Лента новостейПредложить новость
Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон
Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области
«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей НелюбовРубрика: общество
02.08.2019 16:51
Фото Правительства Новосибирской области
Иркутские дети, пострадавшие от наводнения, отдыхают в Новосибирской области; их разместили в санатории «Берёзка».
Заместитель губернатора Новосибирской области оценил условия проживания 40 детей из Иркутской области, отдыхающих в санатории «Берёзка». Здесь для них предусмотрен максимальный набор мероприятий, в том числе лечебные и восстановительные процедуры, работа с психологом, а также насыщенная культурная программа, включающая посещение зоопарка, планетария и других интересных мест.
По словам вице-губернатора, задача, поставленная перед правительством Новосибирской области, – сделать всё возможное для иркутских ребят.
«Для нас важно в первую очередь обеспечить должные условия пребывания и оздоровления ребят, сделать их адаптацию комфортной – чтобы они отдохнули к началу учебного года. В целом наша оценка пребывания ребят положительная», – отметил Сергей Нелюбов.
Заместитель губернатора ознакомился с инфраструктурой: жилыми корпусами, игровыми и спортивными площадками, территорией санатория. Во время общения Сергей Нелюбов от имени губернатора Новосибирской области вручил ребятам, приехавшим из зоны наводнения, подарки.
Это первая делегация ребят, отдыхающих в санатории «Берёзка». Они приехали на отдых из Нижнеудинского и Чунского районов Прибайкалья 30 июля. В санатории организовано пятиразовое питание, санаторно-курортные и медицинские процедуры, культурная программа.
По словам педагогов, в санатории для тетей проводятся занятия по программе «Открой мир неизведанного». Она направлена на развитие навыков самопознания и общения. Кроме того, с ребятами работают психологи в рамках ещё одной программы – «Волшебная страна чувств».
В правительстве Новосибирской области уточнили, что в августе в нашем регионе будут отдыхать ещё две группы детей из пострадавших районов Прибайкалья. Они будут отдыхать на базе санатория «Тогучинский» и в областном центре социальной помощи семье и детям «Морской залив».
Организовать помощь пострадавшим жителям Иркутской области поручил губернатор Андрей Травников. В частности, региональным правительством был организован сбор гуманитарной помощи. Новосибирцы приносили в пункты приёма одежду и обувь, продукты питания и предметы первой необходимости, детские игрушки и принадлежности для новорождённых.
Напомним, в начале июля правительство Новосибирской области объявило о сборе гуманитарной помощи для пострадавших в Прибайкалье.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон
Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области
«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Имидж и креатив
Молодые активисты внесли предложения в предвыборную программу ...
Развивать Советский
С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советско...
Новости по теме
Популярное