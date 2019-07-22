Узкое «горлышко» при въезде в Новосибирск ликвидируют в 2020 году

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Узкое «горлышко» при въезде в Новосибирск ликвидируют в 2020 годуРубрика: общество
02.08.2019 13:26
Фото Сиб.фм
В мэрии Новосибирска приоритетной задачей назвали развитие транспортной системы города; об этом заявил Анатолий Локоть.
В течение года на улице Кедровой между улицами Лобачевского и Краузе будут проводить реконструкцию. До 1 сентября 2020 года специалисты ООО «СоюзДорСтрой» должны построить 723 метра ливневой канализации, очистные сооружения проточного типа, установить светофор на пересечении улиц Кедровой и Кубовой.
Улица Кедровая соединяет Северный объезд и Мочищенское шоссе. Это один из вариантов въезда в город. Сейчас она двухполосная. После реконструкции движение будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону.
Как отметил генеральный директор ООО «СоюзДорСтрой» Виктор Сушко, сейчас вынесены силовые кабели. Еще предстоит переустроить газопровод высокого давления и водопровод. Также необходимо установить опоры уличного освещения.
«Контрактом предусмотрено окончание работ 1 сентября 2020 года. Однако мы будем стараться завершить работы раньше намеченного срока», – рассказал Виктор Сушко.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, развитие транспортной системы города – это одна из приоритетных задач администрации.
«Мы понимаем, что работы на улице Кедровой принесут некоторые неудобства жителям нашего города и заранее приносим извинения. Зато уже в следующем году узкое "горлышко" будет ликвидировано», – заявил Анатолий Локоть.
Глава города отметил, что всего на реконструкцию улицы Кедровой выделено около 670 миллионов рублей. После окончания этого этапа строители приступят к реконструкции на участке от Мочищенского шоссе до улицы Охотской.
Напомним, в середине мая Анатолий Локоть поручил отремонтировать до 1 сентября улицу Большевистскую.
Анатолий Якимов
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