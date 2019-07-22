В Новосибирске ищут пропавшую 83-летнюю женщину

фото со страницы группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил розыск 83-летней пенсионерки; из дома она ушла 1 августа.

В Новосибирске разыскивают 83-летнюю Маргариту Пузыревскую. Пенсионерка ушла из дома на улице Максима Горького в Новосибирске 1 августа и перестала выходить на связь.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 168 сантиметров, серые глаза, русые волосы с проседью.

Была одета в соломенную шляпку, светло-зелёную блузку, тёмные брюки и коричневые сандалии.

Особые приметы: шрам на подбородке.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, 27 июля спасатели нашли дезориентированную пенсионерку.