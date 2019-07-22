В Новосибирске ищут пропавшую 83-летнюю женщину

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В Новосибирске ищут пропавшую 83-летнюю женщинуРубрика: проиcшествия
02.08.2019 14:01
фото со страницы группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил розыск 83-летней пенсионерки; из дома она ушла 1 августа.
В Новосибирске разыскивают 83-летнюю Маргариту Пузыревскую. Пенсионерка ушла из дома на улице Максима Горького в Новосибирске 1 августа и перестала выходить на связь.
Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 168 сантиметров, серые глаза, русые волосы с проседью.
Была одета в соломенную шляпку, светло-зелёную блузку, тёмные брюки и коричневые сандалии.
Особые приметы: шрам на подбородке.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.
Напомним, 27 июля спасатели нашли дезориентированную пенсионерку.
Татьяна Картавых
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