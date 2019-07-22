фото сиб.фм

У десантников, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, не будет возможности совершить традиционный заплыв в фонтане; чашу фонтана в Первомайском сквере – осушили.

В День ВДВ в Новосибирске спустили фонтаны. По официальной версии мэрии Новосибирска, это никак не связано с праздником десантников и их излюбленным развлечением – купанием в фонтанах. По информации Сиб.фм, фонтаны поставили на профилактическое обслуживание.

Утром 2 августа в чаше фонтана в Первомайском сквере действительно были замечены рабочие, которые очищали стенки от иловых отложений.

Напомним, в начале июня около НГУ открыли светомузыкальный фонтан.