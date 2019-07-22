В Новосибирске возродили уникальный телескоп Ньютона

Фото с сайта iphonesia.ru

Ньютон стал первым, кто представил миру прибор для наблюдения за звёздами небольшой длины и, в то же время, с чётким изображением.

В Новосибирске воссоздали уникальный телескоп Исаака Ньютона, рассказало издание о новостях в мире технологий iPhonesia.ru со ссылкой на пресс-службу новосибирского предприятия Холдинга «Швабе». Именно эта компания начала продажу уникального прибора.

Специалисты усовершенствовали ньютоновскую модель, улучшив изображение. Если для создания оригинальной модели использовалась полированная бронзовая пластина, то сейчас специалисты оснастили прибор алюминированным зеркалом. Первая партия уже передана новосибирским, московским и дальневосточным дилерам.

Транспортируют телескоп в фирменной упаковке из древесины, что защищает его от повреждений. Также лицевая сторона коробки сделана из акрила, поэтому прибор можно увидеть, не вынимая.

Отметим, что изобретение Ньютона в своё время сделало прорыв в астрономии. До 1668 года специалисты пользовались телескопами с плохим качеством изображения, которое удавалось ненамного улучшить с помощью увеличения фокуса окуляра. Так, размер обыкновенного телескопа доходил до 60 метров. Ньютон же в свою очередь доказал, что на качество изображения влияет не длина, а качество линзы. Он провёл эксперимент и заменил выпуклые линзы на сферическое зеркало и представил новый телескоп в 1668 году. Изображение у новинки было куда лучше, а длина составляла всего 15 сантиметров.

Напомним, в июне 2019 года выпускники новосибирских вузов создали «единорога» стоимостью в миллиарды долларов.