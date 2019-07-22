Видео: лисы бегут из горящего леса в Иркутской области

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Видео: лисы бегут из горящего леса в Иркутской областиРубрика: проиcшествия
02.08.2019 11:26
фото Артёма Фадеева из Instagram
Голодные и напуганные животные выходят к людям в надежде найти помощь; ролик появился в социальных сетях.
В интернете опубликовали видео, на котором испуганные лисы выходят на дорогу к людям в Усть-Канском районе Иркутской области. Автор ролика накормил хищников шоколадом.
«Я знаю, что шоколад это не основной рацион лис, но у меня больше ничего не было», – пишет Артём Фадеев в Instagram.
Напомним, ранее интернет потрясло то, что шокированная пожарами в Сибири Бузова молится за страну.
Никита Минин
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Лента новостей
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