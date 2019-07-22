Видео: лисы бегут из горящего леса в Иркутской области

фото Артёма Фадеева из Instagram

Голодные и напуганные животные выходят к людям в надежде найти помощь; ролик появился в социальных сетях.

В интернете опубликовали видео, на котором испуганные лисы выходят на дорогу к людям в Усть-Канском районе Иркутской области. Автор ролика накормил хищников шоколадом.

«Я знаю, что шоколад это не основной рацион лис, но у меня больше ничего не было», – пишет Артём Фадеев в Instagram.

Напомним, ранее интернет потрясло то, что шокированная пожарами в Сибири Бузова молится за страну.