Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья

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Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревьяРубрика: общество
02.08.2019 21:45
фото pixabay.com, видео из группы "Нетипичный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Шквалистый ветер пронёсся по Карасукскому району Новосибирской области; жители выкладывают в сеть фото и видео с последствиями стихии.
Вечером пятницы в Карасуке подтвердилось штормовое предупреждение МЧС. Буквально за несколько минут небо заволокло тучами и после 34-х градусной жары на город обрушился ливень и страшнейшие порывы ветра.
По информации Сиб.фм, на данный момент известно, что сорвало несколько кровель, в том числе, с образовательно учреждения, и повалило несколько деревьев.
По оценке жителей Карасука, стихия бушевала, буквально, несколько минут и снова насупил штиль.
Напомним, МЧС распространило на 3 августа штормовое предупреждение.
Татьяна Картавых
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