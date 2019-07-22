Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья

фото pixabay.com, видео из группы "Нетипичный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Шквалистый ветер пронёсся по Карасукскому району Новосибирской области; жители выкладывают в сеть фото и видео с последствиями стихии.

Вечером пятницы в Карасуке подтвердилось штормовое предупреждение МЧС. Буквально за несколько минут небо заволокло тучами и после 34-х градусной жары на город обрушился ливень и страшнейшие порывы ветра.

По информации Сиб.фм, на данный момент известно, что сорвало несколько кровель, в том числе, с образовательно учреждения, и повалило несколько деревьев.

По оценке жителей Карасука, стихия бушевала, буквально, несколько минут и снова насупил штиль.

Напомним, МЧС распространило на 3 августа штормовое предупреждение.