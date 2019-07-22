0 балла
+22
64.64 71.71
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе

вчера 20:18 Хроника 0 Коммент.

Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Россиянам предложили спастись от слежки через гаджеты при помощи изоленты и скотча

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Претендента на кресло новосибирского депутата Прибаловца пытаются снять с выборов

вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

Погода на Алтае в выходные: жара и прохлада

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Сохранить нудистский пляж хотят новосибирцы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

При реализации нацпроекта учтут мнение маломобильных новосибирцев

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд

вчера 15:13 Общество 0 Коммент.

Роскосмос показал фотографии сибирских пожаров из космоса

вчера 14:53 Хроника 0 Коммент.

Пьяный омич до смерти забил четырёхмесячного щенка по кличке Жужа

вчера 13:38 Хроника 0 Коммент.

Узкое «горлышко» при въезде в Новосибирск ликвидируют в 2020 году

вчера 13:26 Общество 0 Коммент.

Субботний дождь остудит раскалённый Новосибирск

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Коллаборация зарядила Новосибирск позитивом

вчера 12:55 Афиша 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья

Рубрика: общество

02.08.2019 21:45

фото pixabay.com, видео из группы "Нетипичный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Шквалистый ветер пронёсся по Карасукскому району Новосибирской области; жители выкладывают в сеть фото и видео с последствиями стихии. 

Вечером пятницы в Карасуке подтвердилось штормовое предупреждение МЧС. Буквально за несколько минут небо заволокло тучами и после 34-х градусной жары на город обрушился ливень и страшнейшие порывы ветра. 

По информации Сиб.фм, на данный момент известно, что сорвало несколько кровель, в том числе, с образовательно учреждения, и повалило несколько деревьев. 

По оценке жителей Карасука, стихия бушевала, буквально, несколько минут и снова насупил штиль. 

Напомним, МЧС распространило на 3 августа штормовое предупреждение. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Карасук штормовое предупреждение

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе

вчера 20:18 Хроника 0 Коммент.

Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Россиянам предложили спастись от слежки через гаджеты при помощи изоленты и скотча

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Претендента на кресло новосибирского депутата Прибаловца пытаются снять с выборов

вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

Погода на Алтае в выходные: жара и прохлада

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Сохранить нудистский пляж хотят новосибирцы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

При реализации нацпроекта учтут мнение маломобильных новосибирцев

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд

вчера 15:13 Общество 0 Коммент.

Роскосмос показал фотографии сибирских пожаров из космоса

вчера 14:53 Хроника 0 Коммент.

Пьяный омич до смерти забил четырёхмесячного щенка по кличке Жужа

вчера 13:38 Хроника 0 Коммент.

Узкое «горлышко» при въезде в Новосибирск ликвидируют в 2020 году

вчера 13:26 Общество 0 Коммент.

Субботний дождь остудит раскалённый Новосибирск

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Коллаборация зарядила Новосибирск позитивом

вчера 12:55 Афиша 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Читать далее
Image
05.06.2019

Традиция дела

О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...

Читать далее

Новости по теме

Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области вчера 17:44 Сохранить нудистский пляж хотят новосибирцы вчера 16:03 Пенсионер насмерть разбился на мопеде посреди поля в Новосибирской области вчера 15:58

Популярное

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Новосибирец не смог засудить проктологов за болезненную процедуру

Image

Заядлый рыбак во всём синем бесследно исчез в Новосибирской облас...

Image

«Обожравшуюся личинку Лунтика» выловили рыбаки в Оби

Image

Сибирские учёные: иммунитет человека помогает раковой опухоли выж...

Image

Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Честный магазин ищет потеряшку кошелька в Искитиме

Image

Мужской костюм за 28 миллионов рублей продаёт житель Новосибирска

Image

Новосибирцы нашли пропавшую с детской площадки голубоглазую девоч...

Image

Крестные ходы с МЧС против лесных пожаров в Сибири назвали фейком

Image

Природные пожары подступают к Новосибирской области

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов