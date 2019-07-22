Военные ликвидируют очаги возгорания в лесах Сибири

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Военные ликвидируют очаги возгорания в лесах СибириРубрика: общество, проиcшествия
03.08.2019 07:59
фото МЧС РФ
По данным Министерства обороны России, на вечер 2 августа возгорания ликвидированы на площади 90 тысяч гектаров; огнём в Сибири охвачено более трёх миллионов гектаров.
Военная авиация продолжает тушить лесные пожары в Красноярском крае. По данным ведомства на вечер 2 августа военные прекратили работы из-за плохой видимости и возобновят их утром. Потушено более 90 тысяч гектаров горящего леса за сутки. В совокупности, это пожары в Красноярском крае и Иркутской области.
Самолёты транспортной авиации совершили 26 вылетов и сбросили на огонь более тысячи тонн воды. Вертолёты сделали 90 сбросов 550 тысяч тонн воды и совершили разведку в местах, охваченных огнём, сообщают “Известия”.
По последним данным пожары сохраняются в четырёх районах Сибири: Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии.
Напомним, в отношении чиновников красноярской администрации возбуждено уголовное дело.
Татьяна Картавых
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