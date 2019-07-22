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Военные ликвидируют очаги возгорания в лесах Сибири

Рубрика: общество, проиcшествия

03.08.2019 07:59

фото МЧС РФ

По данным Министерства обороны России, на вечер 2 августа возгорания ликвидированы на площади 90 тысяч гектаров; огнём в Сибири охвачено более трёх миллионов гектаров. 

Военная авиация продолжает тушить лесные пожары в Красноярском крае. По данным ведомства на вечер 2 августа военные прекратили работы из-за плохой видимости и возобновят их утром. Потушено более 90 тысяч гектаров горящего леса за сутки. В совокупности, это пожары в Красноярском крае и Иркутской области. 

Самолёты транспортной авиации совершили 26 вылетов и сбросили на огонь более тысячи тонн воды. Вертолёты сделали 90 сбросов 550 тысяч тонн воды и совершили разведку в местах, охваченных огнём, сообщают “Известия”. 

По последним данным пожары сохраняются в четырёх районах Сибири: Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии. 

Напомним, в отношении чиновников красноярской администрации возбуждено уголовное дело

Татьяна Картавых

Теги: Красноярский край МЧС Министерство обороны Лесные пожары

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сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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