Зажатый головой в лифте мужчина погиб на стройке дома

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Рабочий успел подняться до шестого этажа и получил страшные травмы головы; на место выехали следователи.

Прораб ответит за смерть в лифте на стройке жилого дома во Владивостоке. Трагедия произошла днём 2 августа, сообщили в РИА VladNews.

Инцидент случился на стройке по адресу улица Арсеньева, 2. По данным очевидцев, мужчина поднимался на лифте, когда на шестом этаже здания ему зажало голову. Рабочий скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Приморскому краю, на месте работают эксперты, назначена доследственная проверка.

Напомним, 2 августа новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби.