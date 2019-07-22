Житель Хакасии на протяжении года совершал сексуальное насилие в отношении девятилетней девочки

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В Хакасии мужчина стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии; с 2017 по 2018 год он несколько раз заманивал малолетнюю девочку к себе в автомобиль или приводил домой, где совершал в отношении неё действия сексуального характера.

Сотрудники СУ СКР по Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении мужчины, предположительно, надругавшегося над малолетней девочкой, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следователей, насилие произошло не единожды – с 2017 по 2018 годы обвиняемый вступал с девятилетней потерпевшей в интимную близость в неестественной форме. Для этого он заманивал ребёнка в свой автомобиль, а иногда приводил домой под видом того, что он провожает девочку со школы.

В определённый момент школьница рассказала о происходящем маме, и та сообщила о насилии в полицию. Правоохранители быстро задержали мужчину и поместили под стражу.

Теперь следователя предстоит разобраться в деталях дела и собрать доказательную базу – расследование продолжается.

Напомним, в июле проезжающая машина спугнула насильника в Омске.