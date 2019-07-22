Босс оплатил долги искитимца, чтобы не отменять зарубежную командировку

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Босс оплатил долги искитимца, чтобы не отменять зарубежную командировкуРубрика: проиcшествия
03.08.2019 16:14
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
Перед важной рабочей командировкой жителю Новосибирской области запретили выезд из России из-за долга; поскольку должник прятался от приставов и не хотел платить, с долгом разобрался его начальник.
Неожиданно вернулась в казну задолженность экс-предпринимателя из Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного ФССП.
Житель Исиктима не платил предпринимательские налоги, а после закрытия бизнеса желания оплатить задолженность у него стало ещё меньше. Позже он нашёл хорошую работу.
Чтобы вручить документ о принудительном исполнении, приставы явились по месту его прописки, но должника там не обнаружили. Зато они выяснили, где он работает, и позвонили директору компании.
Узнав, что его работник задолжал государству и теперь не может покинуть пределы страны, директор решил долг погасить, так как в связи с должностными обязанностями тот должен был часто выезжать за границу.
Через два дня по указанному в квитанции номеру были переведены 33 тысячи рублей. Таким образом, задолженность мужчины была полностью оплачена, судебный пристав снял с искитимца все наложенные ограничения.
Напомним, согласно статистике областного ФССП, новосибирцы увязли в долгах по кредитам и за услуги ЖКХ.
Александр Шпак
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