«Чёрный человек» едва не зарезал мужчину в Новосибирске

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Одетый во всё чёрное мужчина ждал жителя Дзержинского района час для того, чтобы напасть на него; полиции об этом случае пока ничего не известно.

В Дзержинском районе Новосибирска произошло покушение на жизнь человека в «стиле 90-х». О происшествии стало известно из сообщения паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

По данным ресурса, недавно некий мужчина, одетый в чёрную майку и чёрные штаны, около часа поджидал новосибирца рядом с подъездом его дома по адресу Толбухина, 41/1.

Когда пострадавший приблизился ко входу, неизвестный ударил его ножом в живот и скрылся. Мужчину с тяжёлым ранением доставили в больницу.

Как указано в сообщении, рост нападавшего около 180-190 сантиметров, у него тёмные короткие волосы, на вид 18-20 лет, при себе он имел был чёрный рюкзак.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что данных об этом происшествии пока что в ведомство не поступало.

Напомним, этим утром двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области.