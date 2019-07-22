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«Чёрный человек» едва не зарезал мужчину в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

03.08.2019 14:18

ФОТО С САЙТА www.google.com/maps

Одетый во всё чёрное мужчина ждал жителя Дзержинского района час для того, чтобы напасть на него; полиции об этом случае пока ничего не известно.

В Дзержинском районе Новосибирска произошло покушение на жизнь человека в «стиле 90-х». О происшествии стало известно из сообщения паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте». 

По данным ресурса, недавно некий мужчина, одетый в чёрную майку и чёрные штаны, около часа поджидал новосибирца рядом с подъездом его дома по адресу Толбухина, 41/1. 

Когда пострадавший приблизился ко входу, неизвестный ударил его ножом в живот и скрылся. Мужчину с тяжёлым ранением доставили в больницу. 

Как указано в сообщении, рост нападавшего около 180-190 сантиметров, у него тёмные короткие волосы, на вид 18-20 лет, при себе он имел был чёрный рюкзак.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что данных об этом происшествии пока что в ведомство не поступало. 

Напомним, этим утром двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия ДТП криминал Новосибирск

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