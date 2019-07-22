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Четверть сотни нетрезвых водителей попались ГИБДД на день ВДВ в Новосибирской области

Рубрика: общество

03.08.2019 15:33

фото Александра Шпака

Со 2 по 5 августа в Новосибирской области проходит операция «Нетрезвый водитель»; с начала года было задержано порядка 5600 человек, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

Новосибирские полицейские задержали 25 пьяных водителей в День Воздушно-десантных войск, сообщили в областном управлении МВД России. Всего с начала 2019 года по данным ведомства было задержано 5600 граждан, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде.

«Со 2 по 5 августа в Новосибирске и Новосибирской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». На некоторых участках дорог проводятся сплошные проверки водителей на состояние опьянения», — отметили в МВД.

В ведомстве также напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт за собой штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет, а повторное нарушение грозит лишением свободы.

Напомним, в августе стало известно, что в День ВДВ Госавтоинспекция устроит облаву на пьяных

 

Михаил Глотов

Теги: нетрезвый водитель Новосибирская область ГИБДД

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сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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