Долгожданный бассейн откроется до конца года в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Любопытные факты стали известны накануне дебюта ФК «Новосибирск» в ПФЛ
Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины
Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской области
Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником
Грозы и духота попали в штормовое предупреждение новосибирцев на выходных
Новосибирец подорвал «Мерседес» предпринимателя из-за жалобы в полицию
Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон
Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Долгожданный бассейн откроется до конца года в НовосибирскеРубрика: общество, спорт
03.08.2019 09:29
фото со страницы Анатолия Локтя в facebook
Новосибирцы ждут открытия бассейна «Фламинго» на Затулинском жилмассиве 11 лет; он строится за счёт городского, областного, федерального бюджетов и на средства концессионера.
В конце 2019 года пообещал открыть бассейн «Фламинго» на улице Зорге мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Возведение спорткомплекса началось в 2008 году. В 2009 году его строительство было заморожено из-за недостатка финансирования. Работы возобновились лишь в 2018 году.
«В первый год город сможет использовать две дорожки. Это будет 48 часов бесплатных занятий в неделю. Затем каждые три года часы будут увеличиваться, и через 10 лет спортивные учреждения получат уже 90 бесплатных часов в неделю», — разъяснил Анатолий Локоть на своей странице в Facebook, условия концессионного соглашения с частным инвестором.
Спорткомплекс с плавательным бассейном на Затулинском жилмассиве входит в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». Его строительство проходило в рамках концессионного соглашения с ООО «Спортивные технологии».
Общий объем инвестиций составил 205,7 млн рублей Концессионер предоставил 65,6 млн рублей, а остальную сумму разделили между собой федеральные, областные и городские бюджеты.
«Долгожданный бассейн, здорово же. Я помню там был, сваи одни торчали, а сейчас полноценный спортивный комплекс!» — порадовался в комментариях под постом мэра Дмитрий Штейников.
Напомним, в июле сотни новосибирцев вспомнили «Олимпиаду-80» в заброшенном бассейне СКА.
Михаил Глотов
Комментарии
Лента новостей
Любопытные факты стали известны накануне дебюта ФК «Новосибирск» в ПФЛ
Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины
Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской области
Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником
Грозы и духота попали в штормовое предупреждение новосибирцев на выходных
Новосибирец подорвал «Мерседес» предпринимателя из-за жалобы в полицию
Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон
Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Отражая облака
Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное