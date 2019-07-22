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Долгожданный бассейн откроется до конца года в Новосибирске

Рубрика: общество, спорт

03.08.2019 09:29

фото со страницы Анатолия Локтя в facebook

Новосибирцы ждут открытия бассейна «Фламинго» на Затулинском жилмассиве 11 лет; он строится за счёт городского, областного, федерального бюджетов и на средства концессионера.

В конце 2019 года пообещал открыть бассейн «Фламинго» на улице Зорге мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Возведение спорткомплекса началось в 2008 году. В 2009 году его строительство было заморожено из-за недостатка финансирования. Работы возобновились лишь в 2018 году.

«В первый год город сможет использовать две дорожки. Это будет 48 часов бесплатных занятий в неделю. Затем каждые три года часы будут увеличиваться, и через 10 лет спортивные учреждения получат уже 90 бесплатных часов в неделю», — разъяснил Анатолий Локоть на своей странице в Facebook, условия концессионного соглашения с частным инвестором.

Спорткомплекс с плавательным бассейном на Затулинском жилмассиве входит в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». Его строительство проходило в рамках концессионного соглашения с ООО «Спортивные технологии».

Общий объем инвестиций составил 205,7 млн рублей Концессионер предоставил 65,6 млн рублей, а остальную сумму разделили между собой федеральные, областные и городские бюджеты.

«Долгожданный бассейн, здорово же. Я помню там был, сваи одни торчали, а сейчас полноценный спортивный комплекс!» — порадовался в комментариях под постом мэра Дмитрий Штейников.

Напомним, в июле сотни новосибирцев вспомнили «Олимпиаду-80» в заброшенном бассейне СКА.

Михаил Глотов

Теги: Новосибирская область строительство мэр Локоть Анатолий долгострой бассейн

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сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске возродили уникальный телескоп Ньютона

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вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе

вчера 20:18 Хроника 0 Коммент.

Грозы и духота попали в штормовое предупреждение новосибирцев на выходных

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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