Долгожданный бассейн откроется до конца года в Новосибирске

фото со страницы Анатолия Локтя в facebook

Новосибирцы ждут открытия бассейна «Фламинго» на Затулинском жилмассиве 11 лет; он строится за счёт городского, областного, федерального бюджетов и на средства концессионера.

В конце 2019 года пообещал открыть бассейн «Фламинго» на улице Зорге мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Возведение спорткомплекса началось в 2008 году. В 2009 году его строительство было заморожено из-за недостатка финансирования. Работы возобновились лишь в 2018 году.

«В первый год город сможет использовать две дорожки. Это будет 48 часов бесплатных занятий в неделю. Затем каждые три года часы будут увеличиваться, и через 10 лет спортивные учреждения получат уже 90 бесплатных часов в неделю», — разъяснил Анатолий Локоть на своей странице в Facebook, условия концессионного соглашения с частным инвестором.

Спорткомплекс с плавательным бассейном на Затулинском жилмассиве входит в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». Его строительство проходило в рамках концессионного соглашения с ООО «Спортивные технологии».

Общий объем инвестиций составил 205,7 млн рублей Концессионер предоставил 65,6 млн рублей, а остальную сумму разделили между собой федеральные, областные и городские бюджеты.

«Долгожданный бассейн, здорово же. Я помню там был, сваи одни торчали, а сейчас полноценный спортивный комплекс!» — порадовался в комментариях под постом мэра Дмитрий Штейников.

Напомним, в июле сотни новосибирцев вспомнили «Олимпиаду-80» в заброшенном бассейне СКА.