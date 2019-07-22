Двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области

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Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар»; в Кочковском районе Новосибирской области авто с водителем и четырьмя пассажирами перевернулось.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими, произошедшем сегодня в Кочковском районе Новосибирской области.

По данным правоохранителей, автомобиль Mercedes Sprinter двигался по трассе К-17р из Казахастана и направлялся в Новосибирск. Около 7:30 на 234 километре автодороги у иномарки лопнула камера одного из задних колёс. Водитель потерял управление и микроавтобус опрокинулся.

В результате ДТП пятеро человек, — двое взрослых и три ребёнка, — получили травмы. С места ДТП их доставили в ближайшую больницу. На данный момент информации об их состоянии нет.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, что стало причиной взрыва покрышки минивэна, спровоцировавшего ДТП.

Напомним, ранее видеозапись последствий жестокого ДТП на Чуйском тракте появилась в сети — людей выбросило из машины.