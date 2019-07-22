ФК «Новосибирск» проиграл ФК «Чита» в первом матче в ПФЛ

скриншот с видео youtube.com

К концу первого тайма новосибирцы уступали 0:3, но смогли забить гол «в раздевалку»; в середине второго тайма на стадионе «Локомотив» отключили электричество, прямая трансляция матча прервалась и читинские комментаторы вели онлайн в «ВКонтакте» со смартфона.

Перед началом матча первого тура Олимп-ПФЛ в зоне «Восток» на читинском стадионе «Локомотив» между ФК «Новосибирск» и ФК «Чита» отключили электричество.

«Случилось непредвиденное: во всём районе стадиона отсутствует электричество. Такого ещё не было в истории нашего клуба. По этой причине уже сорвалась концертная программа, которая должна была начаться в 17.30», — сообщил официальный аккаунт читинского клуба в соцсети «ВКонтакте».

К стартовому свистку свет всё же дали.

Первыми счёт открыли хозяева поля. На 14-й минуте гол забил полузащитник Виктор Уан. В ответ новосибирцы активнее пошли вперёд, стали давить соперника и пытаться создавать голевые моменты.

Однако после получаса матча у ФК «Новосибирск» случился провал. Сначала на 30-й минуте мяч со своей половины поля в ворота сибиряков отправил полузащитник Владимир Марков, а уже на 33-й минуте – защитник Сергей Коротков.

Читинские комментаторы отметили крайне неуверенную игру вратаря ФК «Новосибирск» Евгения Ставера и общую проблемную ситуацию с последним рубежом команды из столицы Сибири.

Основное время первого тайма уже подошло к концу, когда после затяжной атаки новосибирцев в ворота ФК «Чита» был назначен пенальти. Бывший полузащитник забайкальского клуба был точен – 1:3.

Вторая половина встречи началась для гостей оптимистично. Уже на 48-й минуте точный удар головой удался полузащитнику Даниилу Большунову – 2:3.

В середине второго тайма на стадионе «Локомотив» вновь пропало электричество, прямая трансляция прервалась. Читинские комментаторы не растерялись и настроили онлайн в соцсети «ВКонтакте» со своего смартфона.

Итоговый счёт встречи на 86-й минуте установил полузащитник ФК «Чита» Александр Каменев, когда его команда поймала бросившихся отыгрываться новосибирцев на контратаке.

2:4, ФК «Новосибирск» с поражения дебютирует в первенстве ПФЛ.

Следующий матч состоится также на выезде. В Иркутске 6 августа новосибирцы встретятся с местным ФК «Зенит».

Напомним, любопытные факты стали известны накануне дебюта ФК «Новосибирск» в ПФЛ.