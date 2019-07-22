Любопытные факты стали известны накануне дебюта ФК «Новосибирск» в ПФЛ

фото со страницы ФК «Новосибирск» в vk.com

Первенство третьего по силе футбольного дивизиона России новосибирцы начнут в гостях у ФК «Чита»; вся полученная на матче выручка пойдёт на лечение маленькой девочки.

Сегодня на читинском стадионе «Локомотив» ФК «Новосибирск» в рамках 1-го тура нового сезона Олимп- ПФЛ группы «Восток» встретится с хозяевами поля – ФК «Чита». Матч начнётся в 18:30 по местному времени (в Новосибирске будет 16:30).

За час до стартового свистка на стадионе пройдёт праздничная шоу-программа с выступлением творческих коллективов.

Как сообщает пресс-служба ФК «Чита», вся выручка с игры поступит в благотворительный фонд на лечение маленькой девочки, страдающей врождённой аномалией развития дыхания.

Также читинцам стало известно несколько интересных фактов перед сегодняшним матчем.

«Быки» (неформальное наименование ФК «Чита») не проигрывают новосибирским командам с 2013-го года.

С 2008 года в столице Забайкалья читинцы и новосибирцы провели между собой десять матчей. Семь побед одержали «быки», дважды фиксировалась ничья, один раз хозяевам было засчитано техническое поражение. Разница мячей в противостоянии команд 10-18 в пользу Читы.

В составе нынешнего «Новосибирска» выступают три бывших игрока ФК «Чита»: Роман Ткачук, Сергей Нарылков, Сергей Беляев.

Главный тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов впервые приехал на футбольную встречу в Читу.

Для ФК «Новосибирск» предстоящий поединок станет лишь вторым официальный в истории и дебютным в первенствах страны.

Матч между ФК «Чита» и ФК «Новосибирск» откроет сезон 2019/2020 в ПФЛ – третьем по силе турнире российского профессионального футбола.

«На территории нашего города сохраняется задымление от природных пожаров (незначительное, но чувствуется и видится). Опасных значений концентрации углекислого газа не зафиксировано», — рассказали представители ФК «Чита» в группе ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в августе новосибирцев за 800 рублей позвали на домашние матчи ФК «Новосибирск».