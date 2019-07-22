На Алтае трагически погиб известный кировский видеооператор

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На Алтае трагически погиб известный кировский видеооператорРубрика: проиcшествия
03.08.2019 15:03
ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ВЛАДИМИРА КОЧУРОВА СОЦСЕТИ "ВКОНТАКТЕ"
Фотограф и видеооператор из Кирова Владимир Кочуров утонул в алтайской реке Чуе; его похороны запланированы на 6 августа.
В Республике Алтай погиб фотограф-видеооператор из города Кирова при сплаве по реке Бия. Об этом стало известно из сообщения на стене личной страницы мужчины в социальной сети «ВКонтакте».
«31.07.2019 в водном походе по Горному Алтаю трагически погиб Владимир Кочуров...», — гласит надпись на стене погибшего.
По данным информационного портала «Город Киров», он организовывал Всероссийский фестиваль туристских фильмов «Алый парус», снимал многие спортивные мероприятия, был главным судьёй контрольно-туристского маршрута на областных туристских соревнованиях, а также занимался фотографией и операторским искусством.
Как сообщает gorno-altaisk.info со ссылкой на ГУ МВД по Республике Алтай, Владимир Кочуров действительно погиб 31 июля 2019 года. Мужчина сплавлялся на байдарках по реке Бия. Уровень воды был выше обычного из-за недавних дождей. При прохождении первого порога байдарка перевернулась. На мужчине в этот момент не было спасательного жилета.
Владимир Кочуров увлёкся туризмом ещё много лет назад. На его странице встречаются фотографии и видеозаписи живописных мест Алтая, сплавов по горным рекам, снятых им в 90-е годы. Также нередко встречаются снимки, на которых изображён сам видеооператор во время путешествий.
Известно, что транспортировка тела Владимира Кочурова из Республики Алтай в Киров должна обойтись родным умершего примерно в 100 тысяч рублей. Сбор пожертвований организован его знакомыми.
Напомним, ранее на Алтае было обнаружено тело мальчика, которого искали две недели подряд.
Александр Шпак
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