На сотни тысяч рублей оштрафовали бывшего топ-менеджера «Сибмоста»

Фото с официального сайта АО «Сибмост»

Следователи предполагают, что Антон Гурьянов мог направлять средства дебиторов на счета кредиторов не через «Сибмост», а напрямую; ранее было ходатайствовали о прекращении уголовного дела в его отношении.

На 230 тысяч рублей оштрафовал Железнодорожный суд Новосибирска бывшего президента АО «Сибмост» Антона Гурьянова. Ему ранее выдвигались обвинения в сокрытии денежных средств, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности.

Следователи отмечают, что Антон Гурьянов стал президентом АО «Сибмост» в марте 2018 года. Но спустя лишь четыре месяца он покинул должность. Прорабатывается версия, что именно из-за действий Антона Гурьянова мостостроительная компания увеличила свою налоговую задолженность с 92 млн рублей до 131,4 млн рублей. Предположительно, он направлял средства дебиторов на счета кредиторов напрямую, а не через «Сибмост».

На счета компании налоговиками были выставлены инкассовые поручения.

Стоит заметить, что до этого следователи направляли в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Антона Гурьянова, а также и наложения на него штрафа. Это объяснялось тем, что, налоговые органы заявили полной компенсации недоимки.

Напомним, в июле арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве совладельца «Сибмоста»