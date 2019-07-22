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На сотни тысяч рублей оштрафовали бывшего топ-менеджера «Сибмоста»

Рубрика: бизнес, общество

03.08.2019 10:27

Фото с официального сайта АО «Сибмост»

Следователи предполагают, что Антон Гурьянов мог направлять средства дебиторов на счета кредиторов не через «Сибмост», а напрямую; ранее было ходатайствовали о прекращении уголовного дела в его отношении.

На 230 тысяч рублей оштрафовал Железнодорожный суд Новосибирска бывшего президента АО «Сибмост» Антона Гурьянова. Ему ранее выдвигались обвинения в сокрытии денежных средств, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности.

Следователи отмечают, что Антон Гурьянов стал президентом АО «Сибмост» в марте 2018 года. Но спустя лишь четыре месяца он покинул должность. Прорабатывается версия, что именно из-за действий Антона Гурьянова мостостроительная компания увеличила свою налоговую задолженность с 92 млн рублей до 131,4 млн рублей. Предположительно, он направлял средства дебиторов на счета кредиторов напрямую, а не через «Сибмост».

На счета компании налоговиками были выставлены инкассовые поручения.

Стоит заметить, что до этого следователи направляли в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Антона Гурьянова, а также и наложения на него штрафа. Это объяснялось тем, что, налоговые органы заявили полной компенсации недоимки.

Напомним, в июле арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве совладельца «Сибмоста» 

Михаил Глотов

Теги: Новосибирская область суд штрафы Сибмост

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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