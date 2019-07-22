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На сотни тысяч рублей оштрафовали бывшего топ-менеджера «Сибмоста»Рубрика: бизнес, общество
03.08.2019 10:27
Фото с официального сайта АО «Сибмост»
Следователи предполагают, что Антон Гурьянов мог направлять средства дебиторов на счета кредиторов не через «Сибмост», а напрямую; ранее было ходатайствовали о прекращении уголовного дела в его отношении.
На 230 тысяч рублей оштрафовал Железнодорожный суд Новосибирска бывшего президента АО «Сибмост» Антона Гурьянова. Ему ранее выдвигались обвинения в сокрытии денежных средств, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности.
Следователи отмечают, что Антон Гурьянов стал президентом АО «Сибмост» в марте 2018 года. Но спустя лишь четыре месяца он покинул должность. Прорабатывается версия, что именно из-за действий Антона Гурьянова мостостроительная компания увеличила свою налоговую задолженность с 92 млн рублей до 131,4 млн рублей. Предположительно, он направлял средства дебиторов на счета кредиторов напрямую, а не через «Сибмост».
На счета компании налоговиками были выставлены инкассовые поручения.
Стоит заметить, что до этого следователи направляли в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Антона Гурьянова, а также и наложения на него штрафа. Это объяснялось тем, что, налоговые органы заявили полной компенсации недоимки.
Напомним, в июле арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве совладельца «Сибмоста»
Михаил Глотов
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