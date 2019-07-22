Новый краеведческий маршрут для паломников разработала Новосибирская епархия

фото с сайта Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви

Поездка до Искитима и Маслянино стартует от собора Александра Невского; паломники смогут причастится Святых Христовых Таин в Новосибирской области.

Паломничество в рамках поездок по храмам Новосибирской митрополии состоится 10 августа по новому маршруту Искитим-Маслянино. Организаторы из Паломнического центра обещают знакомство с историей и святынями Искитимской епархии и посещение храмов центрального епархиального округа.

Поездка начнётся рано утром. Автобус отойдёт от собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в 7:00.

В Свято-Никольском кафедральном соборе Искитима православных гостей из Новосибирска будет ждать божественная литургия. Также они получат возможность причаститься Святых Христовых Таин для говеющих и подготовившихся к этому Таинству.

После трапезы последует выезд в Маслянино. Там паломники посетят Свято-Никольский храм, где поклонятся святыням.

Ответственным за поездки назначен протоиерей Владимир Бобров.

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