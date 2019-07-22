Лента новостейПредложить новость
Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницей
Босс оплатил долги искитимца, чтобы не отменять зарубежную командировку
Четверть сотни нетрезвых водителей попались ГИБДД на день ВДВ в Новосибирской области
Новый краеведческий маршрут для паломников разработала Новосибирская епархия
Любопытные факты стали известны накануне дебюта ФК «Новосибирск» в ПФЛ
Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины
Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской области
Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Новый краеведческий маршрут для паломников разработала Новосибирская епархияРубрика: общество
03.08.2019 13:48
фото с сайта Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви
Поездка до Искитима и Маслянино стартует от собора Александра Невского; паломники смогут причастится Святых Христовых Таин в Новосибирской области.
Паломничество в рамках поездок по храмам Новосибирской митрополии состоится 10 августа по новому маршруту Искитим-Маслянино. Организаторы из Паломнического центра обещают знакомство с историей и святынями Искитимской епархии и посещение храмов центрального епархиального округа.
Поездка начнётся рано утром. Автобус отойдёт от собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в 7:00.
В Свято-Никольском кафедральном соборе Искитима православных гостей из Новосибирска будет ждать божественная литургия. Также они получат возможность причаститься Святых Христовых Таин для говеющих и подготовившихся к этому Таинству.
После трапезы последует выезд в Маслянино. Там паломники посетят Свято-Никольский храм, где поклонятся святыням.
Ответственным за поездки назначен протоиерей Владимир Бобров.
Напомним, в июне новосибирская артистка спела про «лето православного активиста».
Михаил Глотов
Комментарии
Лента новостей
Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницей
Босс оплатил долги искитимца, чтобы не отменять зарубежную командировку
Четверть сотни нетрезвых водителей попались ГИБДД на день ВДВ в Новосибирской области
Новый краеведческий маршрут для паломников разработала Новосибирская епархия
Любопытные факты стали известны накануне дебюта ФК «Новосибирск» в ПФЛ
Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины
Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской области
Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное