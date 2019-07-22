Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской области

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Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской областиРубрика: общество
03.08.2019 11:02
ФОТО КОНСТАНТИНА НЕЛЬЗИНА
Страхование жилья от ЧС будет с 300-350 рублей в год; в число пилотных регионов вместе с Новосибирской областью вошли также Красноярский край и Омская область.
С 4 августа в силу вступает закон, позволяющий регионам разрабатывать собственные программы страхования жилья с учётом актуальных для них рисков – например, наводнений, пожаров, землетрясений и прочих.
Жители данных территорий получат право добровольно страховать свои дома. При возникновении чрезвычайной ситуации, с таким полисом, они смогут рассчитывать на возмещение ущерба и от государства, и от страховщиков.
Страховка обойдётся в 300-350 рублей в год. Также стандартную квартиру можно будет дополнительно защитить от бытовых рисков за 150-200 рублей в месяц, сообщает «Российская газета».
В число 14 пилотных регионов, где новый формат страхования могут «обкатать» в первую очередь, вошла Новосибирская область. Компанию ей составили соседи по Сибири – Красноярский край и Омская область. Также программа будет реализовываться в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Белгородской областях. А также в Забайкальском, Пермском, Краснодарском и Хабаровском краях.
Создатели новой системы страхования жилья отмечают, что пока к полноценному запуску готово не всё. Из необходимых шести документов два пока на стадии подготовки. Методика определения размера ущерба находится в правительстве, а правила разработки региональных программ проходят регистрацию в Минюсте.
«Мы надеемся, что данные нормативные пробелы будут восполнены в ближайшее время», — отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Под новый закон о страховании жилья от ЧС была разработана автоматизированная информационная система АИС «Жилье», в которой будут собраны данные о договорах страхования жилых помещений и размерах страховых возмещений. По замыслу авторов, через несколько лет после её всероссийского запуска можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации и, соответственно, заранее к ним готовиться.
Напомним, в августе ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья
Михаил Глотов
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