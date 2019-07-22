Только у 20% хищных птиц сохранилось потомство в Сибири

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Год для хищных пернатых выдался самым сложным за всё время наблюдений; в горящей сибирской тайге погибло огромное количество кладки и птенцов.

Настоящей катастрофой обернулось буйство огненной стихии в сибирской тайге для хищных птиц. Орнитологи подсчитали, что погибло около 80% их потомства.

«В этом году репродуктивный неуспех гнездования у хищных птиц в Сибири составил 80%. Это значит, что-либо кладка погибла, либо птенцы. Год для хищников выдался очень плохим, за всю историю наблюдений он оказался самым катастрофичным. А мы здесь ведем наблюдения с 1999 года», — рассказал изданию «РИА Новости» главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игорь Карякин.

Неблагоприятные условия для сибирских хищных птиц стали складываться с самого начала года Затянувшийся зимний период усугубился дождями и пожарами в Красноярских лесах. По словам Игоря Карякина, выживание у птенцов было минимальным ещё весной. Порождённый пожарами смог создал дымовую завесу, в которой птицы не могли охотиться.

«Все коснётся в итоге людей и экономики в целом. Хищные птицы в основном питаются полевыми грызунами, грызуны, в свою очередь, без контроля популяции пожрут в последующие годы урожай пшеницы и других посевов. В конечном итоге это приведёт к подорожанию продуктов», — рассуждает в соцсети «ВКонтакте» Светлана Сёмченкова.

Напомним, в августе стало известно, что военные ликвидируют очаги возгорания в лесах Сибири.