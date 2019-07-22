Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске

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Воровки обманным путём забрали у новосибирских пенсионерок ценности и деньги; представившийся работником ЖЭУ вор сорвал золотые украшения с шеи женщины.

Сразу три возмутительных случая ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске с 29 июля по 1 августа.

Пожилая жительница Первомайского района пустила к себе домой 29 июля двух женщин с ребёнком, попросивших попить. В беседе с ними 90-летняя бабушка рассказала, что часто страдает от головных болей, на что гостьи предложили провести обряд «исцеления». Пока одна женщина отвлекала пенсионерку, другая забрала её украшения и кошелек. Хозяйка дома заметила свои вещи у воровок, но остановить их не смогла.

Также в гости напросилась к 83-летней пенсионерке девушка, представившаяся её родственницей. Обманным путём войдя в доверие, она смогла убедить пожилую женщину, что та должна помочь ей деньгами на лечение близкого человека. Девушке удалось таким способом выкрасть у пенсионерки 30 тысяч рублей. Об обмане женщина догадалась не сразу. Случай произошёл 31 июля.

В первый день августа в дом к 61-летней пенсионерки под видом работника ЖЭУ проник злоумышленник. Он изобразил, что проверяет счётчики и систему отопления, а уходя, уже стоя на пороги двери, сорвал с хозяйки квартиры золотые украшения на 60 тысяч рублей.

«Бессовестные люди, бессовестные ограбления! Как можно у старых бабушек красть», — возмутился Игорь Назин в соцсети в «ВКонтакте».

В ГУМВД настоятельно рекомендуют новосибирцам, особенно пожилым людям, быть осторожней. Воры стараются войти в доверие пенсионерам разными способами, называя себя работниками, родственниками и целителями. Открывать двери подозрительным гражданам и впускать их в дом не следует.

Напомним, в июле новосибирский финансист обнищал ради компенсаций обманутым пенсионерам.