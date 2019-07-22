Весь обской язь заражён описторхозом – томские учёные

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Караси и пескари оказались «здоровыми»; учёные отметили высокую заболеваемость описторхозом у томичей.

Томские учёные выловили в реках Томь, Чулым, Басандайка и Обь 1300 особей и изучили их. Выяснилось, что вся популяция язя в бассейне Средней Оби заражена описторхозом, а ельца – на 80−90%. Караси и пескари оказались «чистыми».

«Пристальное исследование промысловых видов из семейства карповых было начато по той причине, что у жителей Томской области очень высокая заболеваемость описторхозом. Единственный путь заражения — рыба, которая традиционно входит в рацион питания сибиряков. Мы начали анализировать ситуацию в районах, посмотрели пять промысловых видов и уклейку, которая является вселенцем и объектом любительского лова, а также пескаря и верховку. Среди исследованных особей свободными от инвазии оказались караси, пескари и верховка», — рассказала завкафедры зоологии биологического Томского государственного университета (ТГУ) Анастасия Симакова.

Томские учёные отмечают, что полученная информация об источниках заражения позволит планировать работу с населением, так как местные жители зачастую недооценивают опасность описторхоза и не задумываются о его лечении.

Напомним, в июле выяснилось, что больше ценной рыбы стало в водоёмах Новосибирской области.